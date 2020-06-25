Слетевшая туфля участницы парада попала на видео 

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Калининграде во время праздничного парада Великой Победы 24 июня 2020 года у одной из участниц военного марша слетела туфля и осталась лежать на площади. Военнослужащая не растерялась и продолжила маршировать, как ни в чем не бывало, не сбивая строй. Сам момент потери туфли попал в объектив видеокамеры. Начальство уже пообещало поощрить девушку за выдержку и спокойствие.

Торжественные марши прошли по всей России. Военные парады прошли во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Каспийске, Владикавказе, Севастополе, Туле, Чите, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве и в других городах России.