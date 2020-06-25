Парад в честь 75-й годовщины Великой Победы в Москве закончился праздничным салютом. Фейерверки появились в небе над столицей ровно в 23:00 по московскому времени. Обычно праздничные салюты начинаются в Москве в 22:00. Время начала этой праздничной церемонии решили сдвинуть на 1 час из-за длинного светового дня. Получилось символично, потому что в 1945-м году салют тоже начинался в 23:00. Всего было произведено около 10 тысяч салютных выстрелов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Сами салютные установки начали готовить за 3 дня до начала парада. Длился салют Победы более 15 минут.
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
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