Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет сокращенной в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. В Роструде напомнили о том, что среда, первое июля, объявлена нерабочим днем. При этом оплата будет произведена как за праздничный день.

"Работающие в этот день граждане получат оплату в двойном размере. По желанию им может быть предоставлен другой день для отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Для тех, кто первого июля не работает, оплата за месяц не снизится", — со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Специалисты пояснили, что по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент принял решение о переносе даты.