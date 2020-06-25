Михаил Ефремов понимает, что может сесть в тюрьму и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев. Юрист отметил, что его подзащитный хотел бы "максимально помочь" несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова

"Он готов их (детей. — Прим. Ред.) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю", — признался Пашаев.

При этом адвокат отметил, что "больше не собирается ни с кем договариваться".

"Уже попытался, хотел разговаривать, возместить, чтобы ему (Ефремову. — Прим. Ред.) было легче морально. Не то, чтобы мы хотели кому-то платить, чтобы они написали заявление и прекратили уголовное дело", — заключил он.

Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице. Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.