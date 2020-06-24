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Адвокат опроверг информацию о продаже недвижимости Ефремова 

Lenta.ru 33 минуты назад
Адвокат опроверг слухи о продаже недвижимости Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, опроверг информацию о предстоящей продаже дома российского артиста в Юрмале. Его подопечный в настоящее время не может ничего продать, так как находится под домашним арестом, заявил юрист сетевому изданию StarHit.
Говоря о выплате компенсации родственникам Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым 8 июня, Пашаев подчеркнул, что актер «не будет ни за кем бегать» и выплатит сумму, назначенную судом.
«Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда, — пояснил адвокат. — Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — полтора миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента». Пашаев отметил, что Ефремов готов был дать родным Захарова бó‎льшую сумму, но «не собирался для этого ничего продавать».
О выводе на рынок недвижимости Ефремова в Латвии ранее сообщило издание «Комсомольская правда». Отмечалось, что артист продаст один из двух принадлежащих ему коттеджей близ Юрмалы. Часть вырученных денег он якобы намеревался передать родственникам погибшего в ДТП, а остаток потратить на содержание жены и детей в том случае, если он сядет в тюрьму.
Ефремов продает дом, чтобы расплатиться за аварию
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Юрмала
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