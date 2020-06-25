России должен быть православный царь. Об этом, как сообщает издание «Подъем», заявил схиигумен Сергий Романов.

Сергий, как сообщал «Рамблер», — духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов». Некоторое время назад он был запрещен в служении, а на прошлой неделе захватил монастырь.

Ранее в Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что схиигумен оказывает непослушание священноначалию, предупредили, что совершенные им церковные таинства будут являться недействительными и безблагодатными, и призвали молиться о его вразумлении.

«Сейчас главный враг в России — это Русская православная церковь», — заявил Сергий на днях.

Он выразил уверенность, что РПЦ ненавидит русских, и желание, чтобы в школах прививался закон божий, а также чтобы в России был православный царь, который не ворует.

Ранее схиигумен Сергий был обвинен в распространении недостоверной общественно значимой информации во время одной из проповедей. В понедельник суд в Верхней Пышме Свердловской области назначил заседание по его делу на 7 июля.