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Схиигумен Сергий: «Главный враг России — это РПЦ» 

Артём Кульша и ещё 3 9 минут назад
В России должен быть православный царь. Об этом, как сообщает издание «Подъем», заявил схиигумен Сергий Романов.
Сергий, как сообщал «Рамблер», — духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов». Некоторое время назад он был запрещен в служении, а на прошлой неделе захватил монастырь.
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Ранее в Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что схиигумен оказывает непослушание священноначалию, предупредили, что совершенные им церковные таинства будут являться недействительными и безблагодатными, и призвали молиться о его вразумлении.
«Сейчас главный враг в России — это Русская православная церковь», — заявил Сергий на днях.
Он выразил уверенность, что РПЦ ненавидит русских, и желание, чтобы в школах прививался закон божий, а также чтобы в России был православный царь, который не ворует.
Ранее схиигумен Сергий был обвинен в распространении недостоверной общественно значимой информации во время одной из проповедей. В понедельник суд в Верхней Пышме Свердловской области назначил заседание по его делу на 7 июля.
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Общество , Видео , РПЦ
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