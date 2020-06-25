«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде

Правильно сказал. Вот незахороненных солдат надо похоронить, — отметил Ройзман. Макаревич заявил, что лично ему парад Победы не нужен https://t.co/fxQ4wns1fZ pic.twitter.com/zjCGNNCses— Взгляд (@vzglyad) June 24, 2020

Макаревич ранее заявил о том, что ему парад Победы не нужен. При этом музыкант с ностальгией вспоминает парады своего детства, на которые очень любил ходить.

Макаревич не раз обрушивался с критикой на действия российского руководства. Он выступал против возвращения Крыма в состав России и заявлял, что полуостров надо было просто купить и не портить отношения с Украиной. При этом весной 2019 года артист также вступал в дискуссии со своими коллегами, поддерживающими вхождение Республики Крым в состав страны.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.