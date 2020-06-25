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«Правильно сказал»: Ройзман оценил заявление Макаревича о параде Победы 

News.ru 37 минут назад
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Фото: globallookpress.com
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который сказал, что потерял интерес к параду Победы. Об этом политик написал в Twitter.
Правильно сказал. Вот незахороненных солдат надо похоронить, — отметил Ройзман.
Макаревич ранее заявил о том, что ему парад Победы не нужен. При этом музыкант с ностальгией вспоминает парады своего детства, на которые очень любил ходить.
Макаревич не раз обрушивался с критикой на действия российского руководства. Он выступал против возвращения Крыма в состав России и заявлял, что полуостров надо было просто купить и не портить отношения с Украиной. При этом весной 2019 года артист также вступал в дискуссии со своими коллегами, поддерживающими вхождение Республики Крым в состав страны.
24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.
Как писал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков после критики парада Победы от Макаревича прокомментировал мнение артиста и назвал его «внутренним эмигрантом».
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Общество , Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Алексей Пушков , Евгений Ройзман , Екатеринбург
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