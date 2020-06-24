Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Месяц грозит потопом: прогноз погоды от Гисметео 

Свободная пресса 1 час назад
Россиян предупредили о «потопе»
Фото: ТАСС
В течение предстоящего месяца, сообщает новости о прогнозе погоды Гисметео, в центральной части России ожидается большое количество осадков. Большинство из них — в виде ливней с грозами.
В Москве месяц выдастся весьма дождливым, передает новость Гисметео. По прогнозу погоды, ливневые дожди будут идти в столице весьма часто. Жары синоптики не обещают — в светлое время суток будет не теплее +22.
Аномальный прогноз на лето начал сбываться
Ничуть не больше солнца в предстоящем месяце будет и в Твери, сообщает новость Гисметео. Прогноз погоды предполагает меньшее, чем в столице, количество ливней и гроз, однако затяжных дождей будет много.
Небо над Брянском, если верить прогнозу погоды от Гисметео, также весь месяц будет затянуто тучами. Синоптики сообщают новости о сравнительно небольшом количестве солнечных и теплых дней.
Грозы и ливни в Костроме, передает новость Гисметео, должны закончиться в начале июля месяца. Однако и далее, по прогнозу погоды, нередки будут проливные дожди. Столбик термометра не будет подниматься выше +22…+23.
Воронежу, если верить прогнозу от Гисметео, дождей в предстоящем месяце достанется меньше. Дожди и здесь, сообщают синоптики новости о погоде, будут не редкостью, но все же солнечных дней будет больше.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Свободная пресса: последние новости
Ученые назвали пожизненные последствия перенесенного COVID-19 Ученые назвали пожизненные последствия перенесенного COVID-19 Андрей Макаревич: мне не нужен парад Победы Андрей Макаревич: мне не нужен парад Победы "Девятый вал" туристов в Крым: Россия едет, мы спасены! "Девятый вал" туристов в Крым: Россия едет, мы спасены!
Комментарии 3
Общество , Погода , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
02:43
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
Происшествия В мире
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
02:59
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
Шоу-бизнес
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
00:36
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В мире
Китай оценил празднование Победы в России
02:33
Китай оценил празднование Победы в России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение