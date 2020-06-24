Россиян предупредили о «потопе»

В течение предстоящего месяца, сообщает новости о прогнозе погоды Гисметео, в центральной части России ожидается большое количество осадков. Большинство из них — в виде ливней с грозами.

Москве месяц выдастся весьма дождливым, передает новость Гисметео. По прогнозу погоды, ливневые дожди будут идти в столице весьма часто. Жары синоптики не обещают — в светлое время суток будет не теплее +22.

Ничуть не больше солнца в предстоящем месяце будет и в Твери, сообщает новость Гисметео. Прогноз погоды предполагает меньшее, чем в столице, количество ливней и гроз, однако затяжных дождей будет много.

Небо над Брянском, если верить прогнозу погоды от Гисметео, также весь месяц будет затянуто тучами. Синоптики сообщают новости о сравнительно небольшом количестве солнечных и теплых дней.

Грозы и ливни в Костроме, передает новость Гисметео, должны закончиться в начале июля месяца. Однако и далее, по прогнозу погоды, нередки будут проливные дожди. Столбик термометра не будет подниматься выше +22…+23.

Воронежу, если верить прогнозу от Гисметео, дождей в предстоящем месяце достанется меньше. Дожди и здесь, сообщают синоптики новости о погоде, будут не редкостью, но все же солнечных дней будет больше.