«Мне больно»: Навка обиделась на Украину

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о своих впечатлениях от парада Победы. Олимпийскую чемпионку расстроило неучастие Украины в мероприятии.

Мой дедушка освобождал Севастополь, был ранен на войне, но восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия, — написала она в своём Instagram-аккаунте.

Ранее о своих впечатлениях от парада рассказал народный артист Лев Лещенко . Погода на улице во время мероприятия вызвала у него опасения за здоровье ветеранов, писал NEWS.ru.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.