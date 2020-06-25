Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
Фото: РИА Новости
В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину. Как сообщает "Коммерсант", монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову.
В церемонии открытия, которая прошла накануне, участвовали несколько сот человек. Памятник выполнен из бетона и окрашен в бронзовый цвет. Сталин изображен в полный рост в шинели и фуражке, высота скульптуры с постаментом — около трех метров.
Инициатор намерен по соседству с памятником построить "Сталин-центр" — жилой дом с музеем. По мнению Зорова, местные жители надеются на то, что памятник станет символом борьбы с коррупцией в городе.
В свою очередь, муниципальная администрация заявляет, что участок, на котором установлен памятник, относится к категории земель, отведенных под ИЖС. Собственник необходимых согласований не проходил и разрешений от муниципалитета на установку монумента не получал.
Кроме того, в мэрии заявили, что общественных слушаний по вопросу установки памятника не проводилось, а мероприятие в честь его открытия с местными властями также не согласовывали.
Администрация попросила Росреестр выяснить, насколько установка памятника соответствует целевому использованию участка. После того как результаты проверок поступят в мэрию, чиновники обещают дать правовую оценку действиям предпринимателя. Сам Зоров заявляет, что это его земельный участок, поэтому он вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Последние новости
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии 1
Общество , КПРФ , Росреестр , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Видео
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение