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Канделаки назвала укропропагандисту главную причину, почему Крым — это Россия 

Luga1news.ru 29 минут назад
«Крым — это Россия»: Канделаки назвала главную причину
Фото: ТАСС
Телеведущая, продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала главную причину, почему Крым — это Россия.
В Киеве на данный момент не прекращаются «фантомные боли» по поводу Крыма, жители которого изъявили желание воссоединиться с Россией и провели всеобщее голосование. Украинский журналист Дмитрий Гордон затронул эту тему в беседе с Тиной Канделаки. Он спросил ее мнение, а затем озвучил провокационный вопрос. Телеведущая с улыбкой ответила на выпад журналиста, а также отметила, что он постоянно спрашивает у гостей одной и тоже.
«Почему Крым — это Россия? У меня ответ очень простой. Референдум, Дима», — сказала Канделаки.
Она подчеркнула, что мировая история «знает много референдумов», которые являются законным способом определения судьбы населения того или иного региона. Одновременно Канделаки обратила внимание на то, что «Севастополь — абсолютно русский город, а в Крыму живут русские люди».
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Общество , Тина Канделаки , Дмитрий Гордон , Киев , Республика Крым
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