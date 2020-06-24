Киеве на данный момент не прекращаются «фантомные боли» по поводу Крыма, жители которого изъявили желание воссоединиться с Россией и провели всеобщее голосование. Украинский журналист Дмитрий Гордон затронул эту тему в беседе с Тиной Канделаки. Он спросил ее мнение, а затем озвучил провокационный вопрос. Телеведущая с улыбкой ответила на выпад журналиста, а также отметила, что он постоянно спрашивает у гостей одной и тоже.

«Почему Крым — это Россия? У меня ответ очень простой. Референдум, Дима», — сказала Канделаки.

Она подчеркнула, что мировая история «знает много референдумов», которые являются законным способом определения судьбы населения того или иного региона. Одновременно Канделаки обратила внимание на то, что «Севастополь — абсолютно русский город, а в Крыму живут русские люди».