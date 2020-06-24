В России рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

Российские иммунологи и вирусологи оценили выводы западных коллег о пожизненных последствиях коронавируса. Как пишет URA.RU, опасения британских медиков, заявивших о предрасположенности переболевших коронавирусом к неврологическим и психическим расстройствам, болезни Альцгеймера, безосновательны.

По их словам, с момента выявления вируса прошло слишком мало времени, чтобы доказывать его долгосрочное влияние на организм человека. По словам вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, выводы британских коллег — это мрачные предварительные прогнозы, не имеющие научного обоснования.

На данный момент, отметил он, доказано, что коронавирус может вызвать такие осложнения, как фиброз легких, но это не отразится на общем состоянии человека. Более того, добавил Альтштейн, большинство людей перенесет коронавирус без каких-либо тяжелых осложнений.

Слова Альтштейна подтвердил иммунолог ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев

«Как можно говорить о каких-то далеких последствиях коронавируса, когда их еще нет?» — задался вопросом он.

24 июня специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании поделились выводами, что пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь. Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд отметила, что ее повергло в шок количество людей среднего возраста, которые не имели сопутствующих болезней, однако после выздоровления продолжали страдать от нетрудоспособности и хронической усталости. Также ученые установили, что заражение коронавирусом повышает риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

В службе здравоохранения добавили, что у каждого третьего пациента может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.