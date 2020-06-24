Ветеран показал подаренные Путиным часы 

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал журналистам RT наручные часы, которые подарил ему президент России Владимир Путин

Он рассказал, что глава государства лично вручил ему этот подарок, когда они в составе делегации ездили в Нормандию на мероприятия, посвященные открытию Второго фронта. Куц снял часы с запястья и показал гравировку «от президента России» на задней стороне циферблата.

Владимир Терентьевич Куц участвовал во Второй мировой войне как советский и как американский солдат. Герой считается единственным из ныне живущих военных двух армий. Имеет многочисленные воинские награды, в том числе «Пурпурное сердце» (США), вручаемое американским солдатам, погибшим или раненным в результате действий противника.

Ранее появилось видео эмоциональной реакции другого ветерана войны с парада Победы в Москве. Он помахал кулаком во время речи президента России об уничтоженных Советским Союзом вражеских силах.