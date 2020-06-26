Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии продлили ограничительные меры по 1 июля 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
В Якутии продлили ограничительные меры по 1 июля
Фото: EPA
Ограничительные меры по коронавирусу продлили в Якутии до 1 июля включительно, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе региона. Ранее меры были продлены до 26 июня.
"Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля включительно", — разъяснили в оперштабе.
Как отметил глава Якутии Айсен Николаев на брифинге в пятницу, коэффициент распространения инфекции в регионе чуть превышает 0,8. В пресс-службе правительства сообщили, что ситуация не отвечает тем требованиям, при которых можно переходить к дальнейшему послаблению ограничений.
В Якутии первый этап смягчения ограничений в районах и населенных пунктах, где объявлен режим полной самоизоляции, начался 15 июня. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг, разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек при дистанции не менее 5 м. Также возобновлена работа магазинов в многоквартирных жилых домах, продолжается обязательная самоизоляция на две недели прибывающих в регион людей, масочный режим для всех жителей обязателен.
Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. Режим полной самоизоляции введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге (проселке — прим. ТАСС) Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района.
Всего в регионе зарегистрировано 4 013 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2 906 человек, умерли 31.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
ТАСС: последние новости
Работу торговых центров и кафе ограничат в Калининграде на время парада Победы Работу торговых центров и кафе ограничат в Калининграде на время парада Победы "Ъ": в Росавиации предложили начать возобновление авиасообщения со странами СНГ "Ъ": в Росавиации предложили начать возобновление авиасообщения со странами СНГ Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции в первый день составила почти 49% Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции в первый день составила почти 49%
Комментарии
Общество , Ситуация в мире , Айсен Николаев , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Хрущева погиб от огнестрельного ранения
Сын Хрущева погиб от огнестрельного ранения
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Видео
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение