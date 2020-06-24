Чиновник «поздравил» россиян с началом войны

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой депутат Андрей Ходосевич во время торжественного мероприятия по ошибке поздравляет горожан с началом войны.

Это произошло в День памяти и скорби.

«Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне за свободу и независимость страны. Ну, с праздником, и в то же время с началом войны всех», — сказал уральский политик. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» официальный представитель Тобольской городской думы передал комментарий Андрея Ходосевича и отметил, что тот оговорился из-за волнения.

«Открытие аллеи Героев Советского Союза в Тобольске было долгожданным событием для всех участников и для меня лично. В завершение обращения к присутствующим волнение и гордость за наших земляков сыграли свою роль, я оговорился. Как часто случается, это было неоднозначно воспринято интернет-сообществом. Подчёркиваю, что День памяти и скорби, как и для миллионов россиян, имеет для меня важное значение. В моей семье бережно хранятся истории дедов, которые воевали на передовой. Верю, что наша память о них и обо всех героях стоит гораздо дороже спутанных из-за волнения слов».

В рамках церемонии тобольские чиновники возложили цветы к Вечному огню, а также открыли барельефы десяти жителей города, ставших в годы войны Героями Советского Союза.