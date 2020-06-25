Кто кого «завалил трупами» в 1941—1945 годах?

Западная пропаганда, говоря о победе Советского Союза над Германией, использует лживый тезис о том, что якобы Красная Армия «завалила врагов трупами советских солдат». Для его опровержения автор издания Корреспондент (Украина) проводит сравнительный анализ военных и гражданских потерь фашисткой Германии и их союзников и СССР.

Соотношение военных потерь 1 к 1,3 — и никакими десятью нашими за одного гитлеровца, никаким «заваливанием трупами» не пахнет

В продолжение блога о черных мифах о Великой Отечественной, которыми нас потчуют уже около 30 лет подряд.

«СССР выиграл войну благодаря тому, что завалил немцев трупами», — потому как бойцы Красной армии чуть ли не поголовно «шли на немецких автоматчиков с голыми руками» или, «размахивая шашками в составе кавалерийских дивизий, налепленных перед войной глупыми Буденным с Ворошиловым, перли под огонь немецких танков». И так далее, и тому подобное: каждый из нас многократно слышал эти и подобные им утверждения.

Учитывая, что потери советских граждан в войне были действительно огромными, а также воспоминания ряда фронтовиков о тех или иных боях, в которых из-за ошибок командования гибло неоправданно много наших солдат, утверждению «о заваливании трупами» многие действительно верят.

Для того, чтобы определить, так ли это на самом деле, самый простой и действенный способ — просто взять и сравнить соответствующие цифры наших потерь и потерь врага. И все встанет на свои места.

Так вот: общие людские потери СССР в Великой Отечественной войне, определенные методом демографического баланса, равны 26 миллионам 600 тысячам человек. Из них около 8 миллионов человек — это потери населения Украины. Что касается общих вражеских потерь, то их число составляет 11 миллионов 900 тысяч — потери Германии вместе с ее союзниками (Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, и т. д.), непосредственно воевавшими против СССР. Итак, 11 миллионов 900 тысяч немцев и их союзников против 26 миллионов 600 тысячам наших жизней. Да, мы потеряли людей намного больше, чем немцы. Но это именно общие потери населения — и военные, и мирные жители.

А вот для оценки того, хорошо ли воевала наша армия или «завалила немцев трупами», нам нужно выяснить число наших безвозвратных потерь армии. И сравнить их с аналогичными данными по немцам и их союзникам на Восточном фронте. Именно безвозвратные потери армий следует анализировать — а не сравнивать наши общие потери с немецкими боевыми потерями, как обычно делают любители кричать о «заваливании трупами». Что такое безвозвратные потери? Это погибшие в боях, пропавшие на фронте без вести, умершие от ран, умершие от болезней, полученных на фронте, или умершие на фронте от других причин, а также попавшие в плен.

Итак, немецкие безвозвратные потери на советско-германском фронте за период с 22.06.41 по 09.05.45 составили 7 миллионов 181 тысяч, а вместе с их союзниками — 8 миллионов 649 тысяч человек. В эти числа не вошли немецкие потери после 9 мая 1945 года, когда германская армия капитулировала. Советские военные потери и потери наших союзников на советско-германском фронте составили 11 миллионов 520 тысяч человек. Это общепризнанные данные многолетней работы в архивах комиссии Кривошеева, которая подсчитала по одной и той же балансовой методике потери как советских Вооруженных сил, так и вермахта с союзниками.

Как видим, соотношение военных потерь 1 к 1,3 — и никакими десятью нашими за одного гитлеровца, никаким «заваливанием трупами» не пахнет. Да и невозможно такую мощную армию, мгновенно разгромившую Францию и Польшу, армию, на которую работала вся континентальная Европа, просто завалить трупами. Тем более, если уж на то пошло, то общее население Германии, ее союзников в Европе и подчиненных ими стран, все ресурсы которых (включая людские) активно использовались нацистами, на 1941 год превышало население СССР. Чтобы победить такого врага, нужны огромное упорство и мужество солдат, высокий уровень их мотивации, отличное оружие, отличное командование, мощная промышленность и сельское хозяйство.

Да, в начале войны наша армия понесла тяжелые потери, однако впоследствии Красная Армия одержала множество выдающихся побед. Вспомним Сталинградскую наступательную операцию — 22 немецких дивизии и 8 румынских были ликвидированы в том котле, и плюс огромные потери немецкой армии вне котла. А в 1944 году был проведен ряд блестящих стратегических наступательных операций, известных под названием «Десяти сталинских ударов 1944 года», приведших к ликвидации ряда немецких группировок того же порядка. То есть к концу войны имела место зеркальная ситуация — уже немцы и их союзники несли тяжелые потери под ударами оправившейся от первых поражений Красной Армии.

А что такое разница между общими и военными потерями? Это погибшие мирные люди. Убитые и умершие от голода и болезней в оккупации, погибшие в лагерях смерти и на принудительных работах в Германии и т. д. Сравните-ка это число — около 14 миллионов человек погибших наших мирных жителей — с числом погибших мирных людей в Германии и в союзных ей странах — около 3 миллионов (часть из которых погибла в результате действий западных союзников). Вот этими трупами мирных жителей — детей, женщин и стариков, и заваливали — но не мы нацистов, а нацисты — нас.

Вот от какой участи, от установления какого режима, всех нас спасла 75 лет тому назад Красная Армия. И тем лживым тварям, которые сейчас поганят память наших (и зачастую — и своих собственных) дедов и прадедов, стоит помнить, что Красная Армия спасла тогда и их — далеко не все из них в случае победы Третьего рейха пристроились бы полицаями.

Евгений Филиндаш,

директор Украинского центра социальной аналитики