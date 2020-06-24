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Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыты пожизненные последствия COVID-19
Фото: EPA
Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что последствия перенесенного коронавируса могут преследовать вылечившихся всю жизнь. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Там уточнили, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких. 50% бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства, при этом в каждом пятом случае это станет "установленным когнитивным нарушением". У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.
Кроме того, ученые все чаще говорят о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие возможность развития болезни Альцгеймера.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Другое , ВОЗ , Великобритания
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