Китайцы подделывают справки для возвращения из РФ

Граждане Китая , которые сейчас находятся в России , принялись подделывать справки об отсутствии коронавируса для того, чтобы покинуть страну. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Граждане Китая подделали отрицательные результаты тестов на нуклеиновую кислоту, которые правительство требует от пассажиров для возвращения из России в Китай.

Отмечается, что посольство КНР в Москве уже вынесло несколько предупреждений китайцам. Последнее было сделано в воскресенье, 21 июня. Посольство заявило, что такие граждане причинили огромный вред здоровью и безопасности пассажиров и членов экипажей, а также подорвали работу Китая по профилактике эпидемий.

11 июня МИД Китая назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией. Так, КНР разрешит поездки граждан при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с коронавирусной инфекцией в мире.

С 8 мая власти Китая разрешили вылетать своим гражданам, которые находятся в России, на родину только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом тестирование должно быть пройдено не позднее, чем за 120 часов до посадки на рейс.

На фоне распространения коронавируса с 28 марта Китай запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. Сейчас регулярное авиасообщение России и Китая прервано, однако Пекин вывозит своих граждан. Количество международных рейсов в страну максимально ограничено.