«Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно», — заявил он. Главный специалист ведомства напомнил, что неразумное поведение граждан в городах с большой плотностью населения и миграцией может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

По его оценке, предсказать развитие событий из-за несоблюдения масочного и перчаточного режима сложно и остается рассчитывать на благоразумие граждан. Особенно важно носить индивидуальные средства защиты в общественных местах и транспорте. Молчанов призвал соблюдать все необходимые меры профилактики и избегать массового скопления людей.

18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что масочный режим, введенный в России для профилактики распространения коронавируса, можно будет отменить, когда эпидемиологическая ситуация станет «совершенно стабильной».