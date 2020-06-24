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В Минздраве высказались о масках на подбородке 

Lenta.ru и ещё 3 34 минуты назад
Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов высказался о ношении масок на подбородке в жару. Его слова приводятся на сайте ведомства.
«Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно», — заявил он. Главный специалист ведомства напомнил, что неразумное поведение граждан в городах с большой плотностью населения и миграцией может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.
По его оценке, предсказать развитие событий из-за несоблюдения масочного и перчаточного режима сложно и остается рассчитывать на благоразумие граждан. Особенно важно носить индивидуальные средства защиты в общественных местах и транспорте. Молчанов призвал соблюдать все необходимые меры профилактики и избегать массового скопления людей.
18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что масочный режим, введенный в России для профилактики распространения коронавируса, можно будет отменить, когда эпидемиологическая ситуация станет «совершенно стабильной».
В России за последние сутки было выявлено 7425 заболевших. Общее число зараженных в России почти приблизилось к 600 тысячам. Из них более 356 тысяч выздоровели, свыше 8,3 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Комментарии 2
Общество , Видео , Анна Попова , Игорь Молчанов , Минздрав РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор
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