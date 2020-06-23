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Яровая оценила предложения Путина по поддержке семей 

Парламентская газета 59 минут назад
Яровая оценила предложения Путина по поддержке семей
Фото: ER.RU
Обращение президента Владимира Путина к россиянам показало, что Россия находится в периоде активного продвижения и реализации политики государственной заботы о семье. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая.
Ранее, 23 июня, глава государства в ходе обращения к гражданам предложил продлить ряд мер поддержки, принятых на фоне пандемии коронавируса. В качестве дополнительной меры поддержки семьи с детьми в июле получат уже второй раз за год по десять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет. Также президент пообещал, что все решения по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе.
«На мой взгляд обращение Президента Владимира Путина о том, что Россия находится в периоде активного продвижения и реализации политики государственной заботы о семье, а, значит, о человеке. Накопление ресурса за последние годы при укреплении базовых основ безопасности построены как фундамент социального и экономического благополучия», — отметила Яровая. Слова вице-спикера приводит её пресс-служба.
Депутат подчеркнула, что «взгляд Президента в будущее России абсолютно точно спроецирован через заинтересованность в поддержке и благополучии граждан, уверенности в будущем».
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Комментарии
Общество , Политика , Ирина Яровая , Владимир Путин , Госдума
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