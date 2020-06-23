«Аэрофлот» вручил хозяйке «одноглазую» собаку 

Вторая собака за неделю получила травму во время перелета «Аэрофлотом»

Как пишет издание «Город32», такса по кличке Мила 17 июня летела из Петропавловска-Камчатского в Москву. Владелица животного Ирина Павлова рассказала, что в Шереметьево получила клетку с выломанной дверцей и обездвиженную от ужаса собаку с разбитым глазом.

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«Пока добрались до станции Саларьево, где была припаркована машина, глаз распух, загноился и полностью покрылся бельмом. Собака перестала видеть, была очень напугана», — рассказала Ирина.

В ветеринарной клинике Миле поставили диагноз травма третьего века и сообщили, что повреждение подобного рода можно получить в результате сильного удара.

«Вероятно, при разгрузке собака летела вниз головой и очень сильно ударилась глазом о клетку или, если дверца выпала, обо что-то еще», — предположила хозяйка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», владелица собаки породы акита-ину, летевшей из Москвы в Симферополь, рассказала, что получила в аэропорту окровавленную переноску с собакой. Представители «Аэрофлота» в комментарии изданию «Подъем» заявили, что собаки иногда травмируют себя при попытке выбраться из клетки.