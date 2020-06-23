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В России выросла безработица 

News.ru 1 час назад
В России выросла безработица
Фото: pixabay.com/ru/users/free-photos-242387
Уровень безработицы вырос в России за последние месяцы. Об этом в ходе обращения к гражданам заявил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что рост числа безработных в результате пандемии коронавируса стал на сегодняшний день самой острой проблемой в мире.
Пожалуй, самая острая проблема, практически во всех странах — это сокращение занятости, рост безработицы. Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас, — заявил президент.
Глава государства также отметил, что месяцы в период самоизоляции были сложными для граждан. При этом в обществе не было растерянности, так как все осознавали реальность угрозы. Тем не менее, последние три месяца, по словам Путина, резко изменили уклад жизни россиян.
С начала пандемии российский лидер выступал с обращениями к россиянам уже пять раз. Последнее состоялось 28 апреля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин сообщил о том, что на территории всей страны появится режим самозанятых. Он будет введён с 1 июля 2020 года.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин
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