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Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет 

РИА Новости и ещё 83 1 час назад
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным указом президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", единовременную выплату гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее — граждане), в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка", — говорится в сообщении.
Уточняется, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 октября этого года.
Глава государства во вторник выступил с обращением к россиянам, в котором, в частности, заявил о необходимости выплатить в июле дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Общество , Политика , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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