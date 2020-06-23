Участие Захаровых в ток-шоу объяснили

Родственники Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Москве , участвуют в ток-шоу, чтобы уголовное дело дошло до суда и артисту было вынесен справедливый приговор. Об этом ТАСС сообщил во вторник адвокат семьи Александр Добровинский.

Он пояснил, что 22 года назад в ДТП погиб двоюродный брат Сергея Захарова Виктор Венедиктов, и виновнику смертельной аварии удалось уйти от ответственности. У погибшего остались вдова и дочь.