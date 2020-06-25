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Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье погибшего водителя 

Вечерняя Москва и ещё 11 29 минут назад
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы заслуженного артиста России Михаила Ефремова по делу об аварии с летальным исходом, предположил размер компенсации, которую может назначить суд.
По мнению юриста, сумма будет «около миллиона рублей, в лучшем случае — полтора миллиона». Пашаев подчеркнул, что для выплаты такой компенсации актеру не придется продавать имущество, поскольку «такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента».
Пашаев также заявил, что Ефремов готов был добровольно выплатить семье погибшего Сергея Захарова «значительно больше», однако больше «не будет ни за кем бегать», какую сумму определит суд — столько и возместит, сообщает StarHit.
Ранее адвокат родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова объяснил их участие в ток-шоу.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , StarHit
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