Раскрыт план возобновления международного авиасообщения

Все новости на карте

Сообщается, что, по мнению Нерадько, начать возобновление международного авиасообщения следует с государств СНГ. Полеты в другие страны предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По информации издания, соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор . Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой , где газете сообщили, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, однако окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Росавиация подготовила предложения по возобновлению международных авиарейсов и направила их в правительство.