Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ раскрыло план по возобновлению международного авиасообщения 

РИА Новости и ещё 11 46 минут назад
Раскрыт план возобновления международного авиасообщения
Фото: РИА Новости
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения в России, пишет "Коммерсант".
Сообщается, что, по мнению Нерадько, начать возобновление международного авиасообщения следует с государств СНГ. Полеты в другие страны предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По информации издания, соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где газете сообщили, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, однако окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Росавиация подготовила предложения по возобновлению международных авиарейсов и направила их в правительство.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Последние новости
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Общество , Другое , Татьяна Голикова , Александр Нерадько , Росавиация , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
NASA и Virgin Galactic займутся космическим туризмом
NASA и Virgin Galactic займутся космическим туризмом
«Большая сумма»: Трамп оценил долг Германии перед НАТО
«Большая сумма»: Трамп оценил долг Германии перед НАТО
Сопернику Лукашенко предъявили обвинение
Сопернику Лукашенко предъявили обвинение
Названо число россиян в тюрьмах США
Названо число россиян в тюрьмах США
Видео
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение