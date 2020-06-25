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Попова заявила о безопасном процессе голосования по поправкам к Конституции 

Вечерняя Москва и ещё 125 1 час назад
Попова заявила о безопасном процессе голосования
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Процесс голосования по поправкам к Конституции на избирательных участках является абсолютно безопасным для граждан. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».
Она добавила, что жесткие санитарные требования по рекомендациям Роспотребнадзора соблюдаются на всех избирательных участках. Нарушений нигде не зафиксировано.
— На сегодняшний день могу сказать, что эти жесткие требования соблюдаются, соблюдаются полностью, — заявила Попова.
Она напомнила, что Роспотребнадзор совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) разработал рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, рекомендации участникам общероссийского голосования, рекомендации наблюдателям и представителям СМИ, которые будут находиться на участках голосования.

Голосование по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было изначально назначено на 22 апреля. В главный закон страны было предложено внести изменения относительно введения новых требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и государственным чиновникам разного уровня.
Кроме того, закрепляются социальные гарантии, меняется круг полномочий парламента. Еще одна поправка позволит действующему президенту участвовать в новых выборах на главный руководящий пост страны.
Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование по коррективам в основной закон страны переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
1 июня глава государства заявил о том, что датой голосования по поправкам к основному закону страны назначено 1 июля. При этом все участники процесса будут обеспечены защитными масками и перчатками, им также выдадут одноразовые ручки. Для минимизации риска распространения COVID-19 примут ряд мер для безопасности граждан. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.
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Комментарии 7
Общество , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Центризбирком России
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