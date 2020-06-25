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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде пообещали наградить 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 39 1 час назад
Потерявшую туфлю участницу парада наградяд
Фото: РИА Новости
Одна из участниц парада в Калининграде, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать босиком.
«Особо я хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю», — сказал после завершения парада командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов, слова которого приводит «Комсомольская правда».
В параде в Калининграде приняли участие более 2 тыс. человек. По площади Победы проехало 75 единиц техники, в воздушной части было задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтфлота.
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.
Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.
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Общество , Торговый центр , Владимир Путин , Александр Носатов , Комсомольская правда , Калининград
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