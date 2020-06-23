Скончался балетмейстер Большого театра Николай Фадеечев 

В Москве на 88 году жизни скончался балетмейстер Государственного академического Большого театра Народный артист СССР Николай Фадеечев, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Большого театра журналистам сообщили, что Фадеечев умер в стенах 67-ой больницы. Причиной смерти хореографа названа сердечная недостаточность.
Директор театра Владимир Урин в беседе с корреспондентом ТАСС назвал Фадеечева «мастером высочайшего класса» и «выдающимся танцовщиком и педагогом».
По его словам, умерший, как и остальные представители старшего поколения, внес свою лепту в прославление великого балета, ставшего известным по всему миру.
Николай Фадеечев родился и всю жизнь прожил в Москве. Окончив столичное хореографическое училище, он 25 лет выступал на сцене в составе труппы Большого театра, а затем перешел на преподавательскую работу.
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