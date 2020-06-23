Скончался балетмейстер Большого театра Николай Фадеечев 

В пресс-службе Большого театра журналистам сообщили, что Фадеечев умер в стенах 67-ой больницы. Причиной смерти хореографа названа сердечная недостаточность.

Директор театра Владимир Урин беседе с корреспондентом ТАСС назвал Фадеечева «мастером высочайшего класса» и «выдающимся танцовщиком и педагогом».

По его словам, умерший, как и остальные представители старшего поколения, внес свою лепту в прославление великого балета, ставшего известным по всему миру.

Николай Фадеечев родился и всю жизнь прожил в Москве. Окончив столичное хореографическое училище, он 25 лет выступал на сцене в составе труппы Большого театра, а затем перешел на преподавательскую работу.