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В пабе рассказали о приезде Ефремова перед ДТП 

Вероника Полынина и ещё 2 16 минут назад
Сотрудники паба Ulysses рассказали Life.ru о визите Михаила Ефремова перед смертельным ДТП.
Администратор паба утверждает, что артист приезжал, чтобы забрать еду. По его словам, заведение работало навынос и алкоголь не продавало. На вопрос, что делал Ефремов внутри паба 40 минут, представитель Ulysses ответить не смог. Он заявил, что у него нет информации о нахождении артиста внутри заведения, соответствующих записей с видеокамер он не видел.
Администратор также заявил, что паб временно приостанавливал работу после ДТП, потому что готовился к открытию после карантина и разрабатывал новое меню.
В баре также не смогли ответить на вопрос, находился ли Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии, когда приехал «за едой». Также в заведении отказались брать на себя ответственность за то, что «позволили» артисту сесть пьяным за руль.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Видео , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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