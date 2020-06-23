В пабе рассказали о приезде Ефремова перед ДТП 

Администратор паба утверждает, что артист приезжал, чтобы забрать еду. По его словам, заведение работало навынос и алкоголь не продавало. На вопрос, что делал Ефремов внутри паба 40 минут, представитель Ulysses ответить не смог. Он заявил, что у него нет информации о нахождении артиста внутри заведения, соответствующих записей с видеокамер он не видел.

Администратор также заявил, что паб временно приостанавливал работу после ДТП, потому что готовился к открытию после карантина и разрабатывал новое меню.

В баре также не смогли ответить на вопрос, находился ли Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии, когда приехал «за едой». Также в заведении отказались брать на себя ответственность за то, что «позволили» артисту сесть пьяным за руль.