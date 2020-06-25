В России началось голосование по поправкам в Конституцию 

Голосование по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России , началось. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проголосовать можно на избирательном участке по месту постоянной регистрации или фактического проживания, на дому или онлайн.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Чтобы принять в нем участие, на 2020og.ru необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на сайте Gosuslugi.ru (или на сайте Mos.ru), ввести код, который придет в смс, открыть страницу электронного бюллетеня и поставить галочку напротив графы «Да» или «Нет».