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В России началось голосование по поправкам в Конституцию 

Артём Кульша и ещё 205 30 минут назад
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
Фото: ТАСС
Голосование по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, началось. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Проголосовать можно на избирательном участке по месту постоянной регистрации или фактического проживания, на дому или онлайн.
Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Чтобы принять в нем участие, на 2020og.ru необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на сайте Gosuslugi.ru (или на сайте Mos.ru), ввести код, который придет в смс, открыть страницу электронного бюллетеня и поставить галочку напротив графы «Да» или «Нет».
10 июня, как сообщал «Рамблер», на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях в 38 регионах России и на судовых участках стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Позавчера председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова упоминала, что, по данным на 22 июня, досрочно проголосовали около 69 тысяч граждан России. Основной день голосования назначен на 1 июля.
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Комментарии
Общество , Поправки в Конституцию , Элла Памфилова , Центризбирком России , Mos.ru
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