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Голикова назвала небольшой среднюю зарплату в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Голикова назвала небольшой среднюю зарплату в России
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату. Об этом она заявила в программе «Познер» на Первом канале.
По словам Голиковой, та зарплата, которая в России считается средней, на самом деле небольшая.
«От региона к региону уровень средних заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Вот 47 тысяч на 12 умножить — это много? Это мало», — пояснила она.
Вице-премьер также отметила, что сейчас «обсуждается много разных подходов» к повышение ставки НДФЛ, однако акцент должен делаться на справедливом распределении.
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация о планах ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения.
Сообщалось, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15 процентов для россиян, которые зарабатывают более трех миллионов рублей в год.
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Общество , Татьяна Голикова
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