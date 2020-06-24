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В Ингушетии рассказали о ситуации с COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Ингушетии рассказали о ситуации с COVID-19
Фото: РИА Новости
Более 82% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 67 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 2889 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки — 29. Выздоровели всего 2373 пациента", — говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 267 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 — 104, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного человека, подключенного к аппарату ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6837 человек, остаются под наблюдением 466 человек, в том числе 199 — в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , COVID-19 , Республика Ингушетия
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