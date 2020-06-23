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На Байкале разразилась катастрофа 

Александр Котлеткин 1 час назад
Озеро Байкал стремительно мутнеет и теряет прозрачность. Об этом сообщает РЕН ТВ. Главная причина помутнения — массовое вымирание губок, фильтрующих воду.
Десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах озера. По новым данным иркутских ученых, вымирание стало уже повсеместным.
«Особенно катастрофическое сокращение идет в заливе около поселка Листвянка. Там идет сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз», — заметила научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Ольга Майкова.
Собеседница телеканала также уточнила, что ученые выявили некроз — частичное или полное отмирание тела губки. Исследователи пока не установили точные причины гибели микроорганизмов, однако отмечают, что «происходят какие-то изменения».
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Общество , Фото , РАН
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