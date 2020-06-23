Решена судьба водительских прав Ефремова 

Михаил Ефремов , устроивший смертельную автомобильную аварию на Смоленской площади в Москве , будет лишен водительских прав, но не навсегда, заявил ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев. Юрист также заявил, что распространенная ранее информация о том, что у актера диагностирован хронический алкоголизм, — ложь.

Пашаев подчеркнул, что Ефремова лишат водительского удостоверения по решению суда. Однако уже известно, что наказание не предполагает пожизненное отстранение артиста от управления транспортными средствами.

Ефремов, по его словам, вину в совершении ДТП признал. При этом адвокат подчеркнул, что опубликованные в СМИ сведения о том, что Ефремову якобы был поставлен диагноз — хронический алкоголизм, — неправда. Он допустил, что некоторые издания таким образом привлекают к себе внимание на фоне скандала.