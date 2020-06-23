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Решена судьба водительских прав Ефремова 

Павел Тиунов 1 час назад
Решена судьба водительских прав Ефремова
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов, устроивший смертельную автомобильную аварию на Смоленской площади в Москве, будет лишен водительских прав, но не навсегда, заявил ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев. Юрист также заявил, что распространенная ранее информация о том, что у актера диагностирован хронический алкоголизм, — ложь.
Пашаев подчеркнул, что Ефремова лишат водительского удостоверения по решению суда. Однако уже известно, что наказание не предполагает пожизненное отстранение артиста от управления транспортными средствами.
Ефремов, по его словам, вину в совершении ДТП признал. При этом адвокат подчеркнул, что опубликованные в СМИ сведения о том, что Ефремову якобы был поставлен диагноз — хронический алкоголизм, — неправда. Он допустил, что некоторые издания таким образом привлекают к себе внимание на фоне скандала.
Ранее, как сообщал «Рамблер», друг Ефремова Иван Охлобыстин в интервью СМИ заявил, что ближайшее окружение артиста почти не пьет, а напивался он преимущественно в компании новых знакомых.
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Общество , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , ИТАР-ТАСС , Москва
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