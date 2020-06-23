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Продолжает падать: в России рекордно низкий прирост заражений за сутки 

Мария Иванова 33 минуты назад
Раскрыты новые данные по COVID-19 в России
Фото: ТАСС
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 7 425, до 599 705 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
В России уже неделю выявляют менее восьми тысяч новых случаев за сутки. Накануне был зафиксирован прирост в 7 600 человек, за день до этого — 7 728, еще днем ранее — 7 889.
У 32,7 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.
За последние сутки еще 12 013 россиян выписались после выздоровления, 153 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 356 429 пациентов, 8 359 человек скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1081), Московская область (504), Ханты-Мансийский АО (319), Челябинская область (258), Санкт-Петербург (220), Нижегородская область (216), Иркутская область (198), Воронежская область (197), Свердловская область (182), Красноярский край (149).
За ними следуют: Ямало-Ненецкий АО (145), Ростовская область (140), Тыва (140), Архангельская область (124), Саратовская область (109), Ульяновская область (106), Новосибирская область (106), Волгоградская область (104).
Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Ставропольский край (90), Приморский край (85), Омская область (82), Тульская область (81), Карачаево-Черкессия (81), Хабаровский край (79), Ивановская область (78), Якутия (75), Брянская область (74), Кабардино-Балкария (74), Алтайский край (74), Дагестан (73), Белгородская область (72), Пензенская область (71), Забайкальский край (71), Мурманская область (70).
Менее 70 новых случаев: Чувашия (66), Оренбургская область (65), Пермский край (64), Самарская область (63), Коми (62), Псковская область (61), Томская область (61), Краснодарский край (60), Тверская область (59), Курская область (57), Новгородская область (57), Орловская область (55), Калужская область (54), Мордовия (54), Владимирская область (52), Башкория (52), Ленинградская область (51).
Менее 50: Липецкая область (49), Ярославская область (47), Тюменская область (46), Рязанская область (45), Тамбовская область (45), Амурская область (45), Кемеровская область (44), Бурятия (43), Смоленская область (41), Камчатский край (41), Татарстан (40), Адыгея (38), Астраханская область (36), Кировская область (36), Марий Эл (35), Ингушетия (32), Республика Алтай (30).
Менее 30: Северная Осетия (28), Калининградская область (27), Костромская область (26), Вологодская область (21), Курганская область (20), Хакасия (19), Карелия (18), Удмуртия (18), Чечня (15), Севастополь (7), Крым (5), Магаданская область (3), Калмыкия (1), Сахалинская область (1), Еврейская АО (1), Чукотский АО (1).
Как сообщал «Рамблер», к 23 июня в России провели более 17,5 миллиона тестов на коронавирус, 233 тысячи из них — за последние сутки.
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Общество , Москва , Московская область
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