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Байкал начал мутнеть 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Байкал начал мутнеть
Фото: РИА Новости
Озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нем воду. Об этом свидетельствуют результаты исследований иркутских ученых, сообщает РЕН ТВ.
По информации специалистов, если еще десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало уже повсеместным. Не исключено, что уже в ближайшее время вода в озере станет мутной.
«Особенно катастрофическое сокращение идет в заливе около поселка Листвянка. Там идет сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз», — заметила научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Ольга Майкова.
Собеседница телеканала также уточнила, что ученые выявили некроз — частичное или полное отмирание тела губки. Исследователи пока не установили точные причины гибели микроорганизмов, однако отмечают, что «происходят какие-то изменения».
9 июня стало известно о том, что Байкал вошел в число наиболее популярных направлений внутреннего туризма после пандемии коронавируса. Отмечается, что цены на семидневные экскурсионные туры туда в среднем начинаются от 48,7 тысячи рублей для двоих туристов.
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.
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Общество , Экология , РАН , РЕН ТВ
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