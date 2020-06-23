По данным канала, полиция намерена просить суд о пожизненном лишении Ефремова водительских прав.

При этом психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым, отмечает Mash.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.