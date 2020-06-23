Актеру Михаилу Ефремову, спровоцировавшему ДТП со смертельным исходом, поставили диагноз «хронический алкоголизм». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, полиция намерена просить суд о пожизненном лишении Ефремова водительских прав.
При этом психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым, отмечает Mash.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.