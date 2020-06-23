Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Ефремова диагностировали хронический алкоголизм 

Алиса Селезнёва и ещё 7 11 минут назад
Актеру Михаилу Ефремову, спровоцировавшему ДТП со смертельным исходом, поставили диагноз «хронический алкоголизм». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, полиция намерена просить суд о пожизненном лишении Ефремова водительских прав.
При этом психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым, отмечает Mash.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Видео
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение