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Ефремову диагностировали хронический алкоголизм 

Lenta.ru и ещё 6 40 минут назад
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 23 июня.
Отмечается, что полиция намерена ходатайствовать перед судом о пожизненном лишении Ефремова водительских прав.
Накануне, 22 июня, адвокат актера Эльман Пашаев раскрыл вид и количество выпитого Ефремовым перед ДТП алкоголя. По его словам, артист употребил более трехсот граммов водки. Он пил ее с друзьями, после чего отправился в бар, где хотел употребить еще алкоголя, но ему отказали в обслуживании.
Пашаев также раскрыл причину, по которой артист сел за руль. Адвокат рассказал о друге Ефремова, попросившем его съездить в больницу и помочь родственнице, находившейся там в тяжелом состоянии.
Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня. В результате ДТП умер водитель фургона Сергей Захаров.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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