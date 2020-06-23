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Град в Хакасии разбил машины и попал на видео 

Вадим Дроздов 35 минут назад
На выходных в Республике Хакасия прошел сильнейший ливень с градом. Пользователи социальных сетей загружают в интернет множество фото и видео с изображением огромных градин. Некоторые из них были размером с голубиное яйцо. Неудивительно, что из-за такого града пострадало много автомобилей. Градины разбивали окна машин и оставляли вмятины на кузове. Сейчас власти республики подсчитывают убытки от стихийного бедствия. Есть сообщения и о пострадавших людях, которые не успели укрыться от града, несмотря на то, что синоптики заранее предупреждали об опасности. Кроме этого убытки подсчитывают фермеры — погибли многие посадки.
Общество , Видео , Республика Хакасия
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