На выходных в Республике Хакасия прошел сильнейший ливень с градом. Пользователи социальных сетей загружают в интернет множество фото и видео с изображением огромных градин. Некоторые из них были размером с голубиное яйцо. Неудивительно, что из-за такого града пострадало много автомобилей. Градины разбивали окна машин и оставляли вмятины на кузове. Сейчас власти республики подсчитывают убытки от стихийного бедствия. Есть сообщения и о пострадавших людях, которые не успели укрыться от града, несмотря на то, что синоптики заранее предупреждали об опасности. Кроме этого убытки подсчитывают фермеры — погибли многие посадки.
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Читайте также