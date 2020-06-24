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На Алтае число случаев COVID-19 превысило 500 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
На Алтае число случаев COVID-19 превысило 500
Фото: РИА Новости
Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число заболевших составило 511 человек, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 21 жителя Кош-Агачского района, шести жителей Горно-Алтайска и мужчины, прибывшего в Майминский район из другого региона. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания. С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 511 случаев заболевания", — говорится в сообщении.
274 человека заболели в Кош-Агачском районе, 118 — в Горно-Алтайске, 30 — в Улаганском районе, 28 — в Майминском районе, 27 — в Турочакском районе, 13 — в Онгудайском районе, 10 — в Усть-Коксинском районе, по четыре — в Шебалинском и Усть-Канском районах, два — в Чемальском районе, один — в Чойском районе.
"Выздоровели 17 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского и Улаганского районов. По данным на утро 24 июня, 207 человек выписаны из медучреждений", — уточняют оперштаб.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 32 676 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1 297 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Алтай , Горно-Алтайск , Республика Алтай
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