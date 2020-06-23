Без подготовки: Какие расходы несут работники на «удаленке»

Затраты для организации продуктивной удаленной работы могут затмить все потенциальные выгоды такого варианта занятости и уж точно окажутся больше, чем экономия на проезде и офисных обедах. Прежде чем всерьез задумываться о таком варианте, необходимо все тщательно посчитать и взвесить, рассказала агентству "Прайм" СЕО проекта "Рокет ворк" Анастасия Ускова.

Далеко не у каждого дома оборудован удобный офис. Необходимое для работы есть только у тех, кто и так часто или всегда практикует "удаленку", либо постоянно сталкивается с необходимостью быть на связи и что-то сделать.