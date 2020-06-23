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Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на «удаленке» 

РИА Новости и ещё 1 39 минут назад
Без подготовки: Какие расходы несут работники на «удаленке»
Фото: CC0 / /
Затраты для организации продуктивной удаленной работы могут затмить все потенциальные выгоды такого варианта занятости и уж точно окажутся больше, чем экономия на проезде и офисных обедах. Прежде чем всерьез задумываться о таком варианте, необходимо все тщательно посчитать и взвесить, рассказала агентству "Прайм" СЕО проекта "Рокет ворк" Анастасия Ускова.
Далеко не у каждого дома оборудован удобный офис. Необходимое для работы есть только у тех, кто и так часто или всегда практикует "удаленку", либо постоянно сталкивается с необходимостью быть на связи и что-то сделать.
"Основная же масса офисных работников оказалась дома внезапно и без подготовки. И тут всех ждали не только затраты на дополнительную домашнюю технику, хотя и тут речь не только о лэптопах (стоимость 50 тысяч рублей и выше). Многим понадобились принтеры (5-10 тысяч рублей), роутеры (5-10 тысяч рублей), наушники с шумоподавлением (7-30 тысяч рублей) и даже столы (5 тысяч рублей и выше) и стулья (2-15 тысяч рублей) — всего в районе 70-75 тысяч рублей за раз. Было и так, что затраты на эффективность оказывались еще выше", — отметила она.
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