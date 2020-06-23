Россиянам рассказали о распознающих лица в масках камерах

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Камеры видеонаблюдения распознают лица граждан, которые носят защитные маски из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс— службе столичного ГУ МВД.

«С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что масочный режим, введенный в России для профилактики распространения коронавируса, можно будет отменить, когда эпидемиологическая ситуация станет «совершенно стабильной».

Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева заявила, что россиянам необходимо носить маски и перчатки даже при снижении числа заражений COVID-19. Она пояснила, что у большой доли заразившихся нет симптомов, но есть вирус, который может выделяться и распространяться. Если инфицированный человек будет носить маску, она защитит от вируса других.

За последние сутки в России выявили 7,6 тысячи случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 8206 человек, выздоровели 344 416.