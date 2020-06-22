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Причиной смерти актера Василия Стоноженко стала травма головы 

Российская Газета 7 минут назад
Названа причина смерти актера Стоноженко
Фото: kino-teatr.ru
Причиной смерти российского актера Василия Стоноженко стала серьезная травма головы.
Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.
О смерти 61-летнего артиста стало известно 18 июня, при этом причины ее не указывались.
Согласно информации издания, Стоноженко умер в одной из московских больниц, куда его доставили на скорой из квартиры актера на улице Академика Королева.
Выяснилось: 16 июня артист неудачно упал с лестницы, получил травмы, ударившись головой, и обратился в "скорую помощь".
Стоноженко был госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". Врачи приложили все усилия, но в 6 утра 18 июня его не стало.
Василий Стоноженко родился в 1959 году. Окончил Театральное училище имени Щепкина. С 84-го служил в театре "Сфера".
На экранах — с 1991 года: "Яд скорпиона", "Воровка", "Возвращение Мухтара", Next, "Сыщики", "Паутина", "Адвокат". Озвучивал персонажей телешоу "Куклы" и "Мульт личности".
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Общество , Василий Стоноженко
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