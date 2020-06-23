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В Пусане госпитализировали 16 моряков с российского судна 

RT на русском и ещё 4 21 минуту назад
У моряков на судне РФ нашли COVID-19
Фото: Reuters
В южнокорейском Пусане госпитализировали 16 российских моряков с судна Ice Stream, у них подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца «Рефтрансфлот».
«Всего на борту 22 человека, у 16 человек подтверждён коронавирус, у остальных отрицательные результаты анализов. Все 16 человек госпитализированы», — заявил он.
Отмечается, что члены команды две недели будут проходить лечение, после чего будет проведена полная дезинфекция судна.
Представитель судовладельца также сообщил о закрытии порта Камчхон. По его словам, была приостановлена разгрузка российского и других судов.
Ранее в Южной Корее заявили о второй волне коронавируса в стране.
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Общество , В мире , Происшествия , РИА Новости , Пусан
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