Британские визовые центры в России возобновляют работу 

России с 22 июня возобновляют свою работу визовые центры Великобритании . Об этом сообщает пресс-служба британского посольства в Москве.

Отмечается, что с 22 июня визовые центры начнут выдавать клиентам паспорта. А запись на подачу документов начнется с 29 июня. Однако визовые центры будут работать с некоторыми ограничениями. Для всех посетителей будет обязательным ношение маски.

Также британские дипломаты призвали граждан соблюдать в помещениях нормы социальной дистанции. Также в посольстве отметили, что будут стараться соблюдать те же сроки на рассмотрение документов, однако возможны некоторые задержки из-за поэтапного возобновления работы, передает РИА ФАН.