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Воробьев открыл памятник Георгию Победоносцу в Красногорске 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Красногорске открыли памятник Георгию Победоносцу
Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День памяти и скорби, 22 июня, открыл памятник Георгию Победоносцу возле Никольского храма в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
«Жители России вспоминают всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Победа над фашистскими захватчиками далась советскому народу тяжелой ценой — более 25 миллионов жителей погибли в те суровые времена», — написал Воробьев.
В торжественной церемонии также принял участие митрополит Ювеналий.
Как рассказал скульптур Григорий Орехов, памятник выполнен по мотивам сказания «Чудо Георгия о змие». «Мы всего за две недели сделали постамент и все смонтировали», — цитирует его ТАСС.
День памяти и скорби отмечается 22 июня и является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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Общество , Андрей Воробьев , ИТАР-ТАСС , Красногорск , Московская область
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