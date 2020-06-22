В Красногорске открыли памятник Георгию Победоносцу

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«Жители России вспоминают всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Победа над фашистскими захватчиками далась советскому народу тяжелой ценой — более 25 миллионов жителей погибли в те суровые времена», — написал Воробьев.

В торжественной церемонии также принял участие митрополит Ювеналий.

Как рассказал скульптур Григорий Орехов, памятник выполнен по мотивам сказания «Чудо Георгия о змие». «Мы всего за две недели сделали постамент и все смонтировали», — цитирует его ТАСС.

День памяти и скорби отмечается 22 июня и является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.