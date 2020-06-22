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Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова 

РИА Новости 17 минут назад
Ширвиндт назвал виновных в трагедии Ефремова
Фото: РИА Новости
Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что в трагедии Михаила Ефремова виноваты его друзья и коллеги, которые не сделали ничего глобального, чтобы помочь артисту справиться с "недугом".
"Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: "Как не стыдно!". Но ничего все-таки глобально резкого не делали. Мишка — замечательный парень, замечательный артист, только вот этот недуг и дикий наследственный темперамент… Что говорить, трагедия", — сказал Ширвиндт в интервью РИА Новости.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Александр Ширвиндт , РИА Новости
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