Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России 

В ночь на 22 июня в России прошла акция «Свеча памяти». В память о погибших в Великой Отечественной войне во всех регионах нашей страны участники акции зажгли свечи и лампады у мемориалов и памятниках, а в городах-героях из горящих свечей создали целые «огненные картины войны».
На Поклонной горе в Москве министр культуры РФ Ольга Любимова зажгла свечу памяти от Вечного огня, ее установили в Зале памяти и скорби Музея Победы. Участники акции у стен здания создали огненную инсталляцию — образ советского солдата с легендарного плаката 1941 года «Отстоим Москву».