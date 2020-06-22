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Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В ночь на 22 июня в России прошла акция «Свеча памяти». В память о погибших в Великой Отечественной войне во всех регионах нашей страны участники акции зажгли свечи и лампады у мемориалов и памятниках, а в городах-героях из горящих свечей создали целые «огненные картины войны».
На Поклонной горе в Москве министр культуры РФ Ольга Любимова зажгла свечу памяти от Вечного огня, ее установили в Зале памяти и скорби Музея Победы. Участники акции у стен здания создали огненную инсталляцию — образ советского солдата с легендарного плаката 1941 года «Отстоим Москву».
Общество , Видео , Ольга Любимова
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