Россия признала брак двух мужчин

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что Россия признала его брак с другим мужчиной, Киром Федоровым, заключенный в Нью-Йорке , вернув налоговый вычет за страхование жизни его супруга. Об этом он написал в своем Facebook.

«Суть брака состоит в конкретных правовых последствиях, в том числе в праве на налоговые вычеты. Государство сделало соответствующий налоговый вычет, а, значит, признало наш брак. Романтики и пафоса маловато, зато неопровержимо» — написал Кочетков. Он добавил, что вместе с мужем они «не торопились радоваться» до момента, пока «денежка от ФНС не упала на его счет».

Кочетков написал, что в 2019 году оплатил страхование жизни своего мужа Федорова. По российским законам все состоящие в браке люди могут получить через налоговый вычет 13 процентов некоторых расходов в интересах супруга. Кочетков сообщил, что заполнил налоговую декларацию, приложив к заявлению нотариально заверенный перевод американского свидетельства об их браке. Инспекция ФНС провела камеральную проверку декларации и подтвердила сумму заявленного Кочетковым налогового вычета в полном объеме.

Активист уточнил, что браки, заключенные за рубежом, признаются действительными в России согласно статье 158 Семейного кодекса. В то же время Семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщины, однополые браки в России не легализованы.