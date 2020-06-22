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Российский ЛГБТ-активист заявил о признании Россией его брака с мужчиной 

Lenta.ru и ещё 1 31 минуту назад
Россия признала брак двух мужчин
Фото: страница Игоря Кочеткова в Facebook
Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что Россия признала его брак с другим мужчиной, Киром Федоровым, заключенный в Нью-Йорке, вернув налоговый вычет за страхование жизни его супруга. Об этом он написал в своем Facebook.
«Суть брака состоит в конкретных правовых последствиях, в том числе в праве на налоговые вычеты. Государство сделало соответствующий налоговый вычет, а, значит, признало наш брак. Романтики и пафоса маловато, зато неопровержимо» — написал Кочетков. Он добавил, что вместе с мужем они «не торопились радоваться» до момента, пока «денежка от ФНС не упала на его счет».
Кочетков написал, что в 2019 году оплатил страхование жизни своего мужа Федорова. По российским законам все состоящие в браке люди могут получить через налоговый вычет 13 процентов некоторых расходов в интересах супруга. Кочетков сообщил, что заполнил налоговую декларацию, приложив к заявлению нотариально заверенный перевод американского свидетельства об их браке. Инспекция ФНС провела камеральную проверку декларации и подтвердила сумму заявленного Кочетковым налогового вычета в полном объеме.
Активист уточнил, что браки, заключенные за рубежом, признаются действительными в России согласно статье 158 Семейного кодекса. В то же время Семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщины, однополые браки в России не легализованы.
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Общество , Игорь Кочетков , Федеральная налоговая служба , Нью-Йорк
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